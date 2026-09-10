Γιώργος Μαζωνάκης: Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο γιατροί

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο γιατροί, στο ιατρείο των οποίων άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Οι δύο γιατροί προσήχθησαν χτες το βράδυ στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης,για να καταθέσουν, στο πλαίσιο της έρευνας για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες πέθανε ο γνωστός τραγουδιστής. Τα ερωτήματα παραμένουν σχετικά με την νομιμότητα της κλινικής, καθώς και το αν προκύπτει κάποια αξιόποινη πράξη από το περιστατικό.

Αστυνομικοί της Ασφάλειας αμέσως μετά των θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη ξεκίνησαν έρευνα στο ιατρείο στο Κολωνάκι.