Μέσα σε τριαντάφυλλα έκρυβαν κοκαϊνη
Κοκαΐνη από την Κολομβία, κρυμμένη μέσα σε τριαντάφυλλα, εντόπισαν οι ελεγκτές της ομάδας ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Η παρτίδα με τα λουλούδια έφτασε σε ανθοπωλείο στην Αρτέμιδα Αττικής, ενώ συνολικά κατασχέθηκαν 84 κιλά κοκαΐνης.
Τα τριαντάφυλλα έκρυβαν την κοκαΐνη
Οι ελεγκτές αξιοποίησαν πληροφορίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό και εντόπισαν το κύκλωμα που εισήγαγε την κοκαΐνη από την Μπογκοτά. Η απόστολή περιλάμβανε 80 κιβώτια με τριαντάφυλλα. Με τη βοήθεια ειδικού σκύλου ανιχνευτή, οι ελεγκτές εντόπισαν στα 15 κιβώτια ότι τα λουλούδια είχαν τεχνητούς μίσχους. Μέσα σε αυτούς ήταν κρυμμένη η κοκαΐνη.
Στο ανθοπωλείο συνελήφθησαν τέσσερα άτομα, τα οποία, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ετοιμάζονταν να παραλάβουν την κοκαΐνη και να τη συσκευάσουν σε ειδικό χώρο στον Μαραθώνα.
Έφοδος στον Μαραθώνα – Βρέθηκαν κοκαΐνη και όπλο
Με τη συνδρομή των ΕΚΑΜ και της ΔΑΟΕ της Ελληνικής Αστυνομίας, οι ελεγκτές πήγαν σε οικία στον Μαραθώνα. Εκεί συνελήφθη ένας αλλοδαπός, ο οποίος κατηγορείται και για ανθρωποκτονία, καθώς και ο γιος του. Κατά την έρευνα στην οικία βρέθηκαν ακόμη 2 κιλά κοκαΐνης, ολόκληρο παρασκευαστήριο και ένα όπλο, το οποίο ήταν θαμμένο στην αυλή. Συνολικά, η ποσότητα της κοκαΐνης έφτασε τα 84 κιλά. Κατασχέθηκε επίσης ένα πολυτελές αυτοκίνητο, ενώ αναζητούνται ακόμη δύο άτομα, ένας άνδρας και μία γυναίκα, η οποία εμφανίζεται ως υπεύθυνη του ανθοπωλείου.
Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία, η οποία θα διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.
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