Μέσα σε τριαντάφυλλα έκρυβαν κοκαϊνη

Κοκαΐνη από την Κολομβία, κρυμμένη μέσα σε τριαντάφυλλα, εντόπισαν οι ελεγκτές της ομάδας ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Η παρτίδα με τα λουλούδια έφτασε σε ανθοπωλείο στην Αρτέμιδα Αττικής, ενώ συνολικά κατασχέθηκαν 84 κιλά κοκαΐνης.

Τα ευρήματα των Ελεγκτών ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-ΑΑΔΕ

Τα τριαντάφυλλα έκρυβαν την κοκαΐνη

Οι ελεγκτές αξιοποίησαν πληροφορίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό και εντόπισαν το κύκλωμα που εισήγαγε την κοκαΐνη από την Μπογκοτά. Η απόστολή περιλάμβανε 80 κιβώτια με τριαντάφυλλα. Με τη βοήθεια ειδικού σκύλου ανιχνευτή, οι ελεγκτές εντόπισαν στα 15 κιβώτια ότι τα λουλούδια είχαν τεχνητούς μίσχους. Μέσα σε αυτούς ήταν κρυμμένη η κοκαΐνη.

Στο ανθοπωλείο συνελήφθησαν τέσσερα άτομα, τα οποία, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ετοιμάζονταν να παραλάβουν την κοκαΐνη και να τη συσκευάσουν σε ειδικό χώρο στον Μαραθώνα.

Έφοδος στον Μαραθώνα – Βρέθηκαν κοκαΐνη και όπλο

Με τη συνδρομή των ΕΚΑΜ και της ΔΑΟΕ της Ελληνικής Αστυνομίας, οι ελεγκτές πήγαν σε οικία στον Μαραθώνα. Εκεί συνελήφθη ένας αλλοδαπός, ο οποίος κατηγορείται και για ανθρωποκτονία, καθώς και ο γιος του. Κατά την έρευνα στην οικία βρέθηκαν ακόμη 2 κιλά κοκαΐνης, ολόκληρο παρασκευαστήριο και ένα όπλο, το οποίο ήταν θαμμένο στην αυλή. Συνολικά, η ποσότητα της κοκαΐνης έφτασε τα 84 κιλά. Κατασχέθηκε επίσης ένα πολυτελές αυτοκίνητο, ενώ αναζητούνται ακόμη δύο άτομα, ένας άνδρας και μία γυναίκα, η οποία εμφανίζεται ως υπεύθυνη του ανθοπωλείου.

Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία, η οποία θα διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.