Πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης

Την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο «Ελπίς» άφησε ο Γιώργος Μαζωνάκης, σε ηλικία 54 ετών. Ο δημοφιλής λαϊκός τραγουδιστής υπέστη ανακοπή, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Η περιπέτεια ξεκίνησε σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί ο τραγουδιστής. Από το ιατρείο ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ, καθώς είχε υποστεί ανακοπή.

Στο σημείο έφτασε αρχικά διασώστης του ΕΚΑΒ με μηχανή. Ξεκίνησε άμεσα ΚΑΡΠΑ, ενώ λίγα λεπτά αργότερα έφτασε ασθενοφόρο.

Οι διασώστες συνέχισαν τις προσπάθειες ανάνηψης κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο «Ελπίς». Το συγκεκριμένο νοσοκομείο ήταν το πλησιέστερο εφημερεύον.

Στα Επείγοντα οι γιατροί συνέχισαν την ΚΑΡΠΑ. Παρά τις προσπάθειες, δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν. Ο θάνατός του διαπιστώθηκε στις 17:41.

Από τη Νίκαια στην κορυφή

Ο Γιώργος Μαζωνάκης γεννήθηκε τον Μάρτιο του 1972 και μεγάλωσε στη Νίκαια του Πειραιά.

Από μικρός ήρθε σε επαφή με το λαϊκό τραγούδι. Στις μουσικές επιρροές του βρίσκονταν ερμηνευτές όπως η Μαρινέλλα και ο Στράτος Διονυσίου.

Στα 15 του αποφάσισε ότι θέλει να γίνει επαγγελματίας τραγουδιστής. Το πρώτο του βήμα στη νυχτερινή ζωή έγινε στην Πάτρα, όπου τραγούδησε σε νυχτερινό κέντρο το καλοκαίρι του 1992.

Στην πολυετή πορεία του συνεργάστηκε με σημαντικά ονόματα της ελληνικής μουσικής.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης αφήνει πίσω του μια πολυετή διαδρομή στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι και δεκάδες τραγούδια που συνδέθηκαν με διαφορετικές γενιές ακροατών.