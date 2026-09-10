Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 55χρονος για ρευματοκλοπή

Ρεύμα από παροχή του Δήμου Παύλου Μελά, στη Θεσσαλονίκη, φέρεται να έκλεβε καντίνα που λειτουργούσε στην περιοχή. Για την υπόθεση συνελήφθη ο 55χρονος προσωρινά υπεύθυνος της καντίνας, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ρευματοκλοπή.

Η σύνδεση που εντόπισε ο ΔΕΔΔΗΕ

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια ελέγχου συνεργείου του ΔΕΔΔΗΕ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., διαπιστώθηκε ότι είχε γίνει σύνδεση καλωδίου με παροχή ηλεκτρικού ρεύματος του Δήμου Παύλου Μελά. Η συγκεκριμένη σύνδεση διαπιστώθηκε σε καντίνα που λειτουργούσε στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Μετά τον έλεγχο της ΔΕΔΔΗΕ, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 55χρονου και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ρευματοκλοπή, καθώς σύμφωνα με τα ευρήματα είχε πραγματοποιηθεί σύνδεση καλωδίου με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος του Δήμου.