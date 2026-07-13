Φωτιά στο Καλοχώρι: Τριετής φυλάκιση στον 70χρονο

Σε φυλάκιση τριών ετών καταδικάστηκε ο 70χρονος που προκάλεσε τη μεγάλη φωτιά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, όταν επιχείρησε να κάψει μια σφηκοφωλιά με αναμμένο χαρτί. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για εμπρησμό από αμέλεια, χωρίς να του αναγνωρίσει ελαφρυντικά.

Παρότι η ποινή επιβλήθηκε χωρίς αναστολή, το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης αποφάσισε να αναστείλει την έκτισή της μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό. Ο 70χρονος άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερος, ενώ σε βάρος του έχει ήδη επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο 5.886,56 ευρώ από την Πυροσβεστική.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο χωράφι του, όπου, σύμφωνα με τη δικογραφία, επιχείρησε να απομακρύνει σφήκες βάζοντας φωτιά σε χαρτί. Οι φλόγες εξαπλώθηκαν γρήγορα, καίγοντας αρχικά απορρίμματα και ξερά χόρτα, πριν επεκταθούν σε δύο γειτονικές επιχειρήσεις, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές.

Οι ιδιοκτήτες των δύο επιχειρήσεων περιέγραψαν στο δικαστήριο το μέγεθος των ζημιών, κάνοντας λόγο για απώλειες που ξεπερνούν συνολικά το 1,4 εκ. ευρώ. Όπως κατέθεσαν, οι εγκαταστάσεις, ο εξοπλισμός και το εμπόρευμα καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Απολογούμενος, ο 70χρονος ζήτησε συγγνώμη από τους παθόντες και ανέλαβε την ευθύνη για το περιστατικό.

Όπως είπε, προσπάθησε να απομακρύνει μια σφηκοφωλιά από το κοτέτσι του με ένα αναμμένο χαρτί, το οποίο του έπεσε, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει η φωτιά.

Υποστήριξε ακόμη, μέσω του συνηγόρου του, ότι το χωράφι είχε καθαριστεί από τα ξερά χόρτα πριν από το συμβάν.