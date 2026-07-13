Αυτοσχέδιες κόντρες στη Βάρκιζα- Συνελήφθη 24χρονος

Στη σύλληψη ενός 24χρονου μοτοσικλετιστή προχώρησαν αστυνομικοί της Τροχαίας τα ξημερώματα της Κυριακής στη Βάρκιζα, στο πλαίσιο ελέγχων για την αντιμετώπιση των αυτοσχέδιων αγώνων στους δρόμους της Αττικής.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο νεαρός εντοπίστηκε στη Λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου να κινείται με υπερβολική ταχύτητα και να πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς, συμμετέχοντας σε αυτοσχέδιο αγώνα με δεύτερη μοτοσικλέτα.

Οι αστυνομικοί τον ακολούθησαν λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, προκειμένου να αποτραπεί η πρόκληση τροχαίου ατυχήματος, και στη συνέχεια τον ακινητοποίησαν.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση από το Α’ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής, ενώ κατασχέθηκε και η μοτοσικλέτα που οδηγούσε.

Ο 24χρονος οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα.