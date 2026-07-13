Θερμοκήπιο… κάνναβης στην Κρήτη

Ένας 60χρονος βρίσκεται στα χέρια των αρχών καθώς φέρεται να καλλιεργούσε δενδρύλλια κάνναβης αλλά και να εμπλέκεται και σε άλλη τέτοια υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για παρόμοια υπόθεση, στην οποία είχε συλληφθεί ένας 46χρονος που καλλιεργούσε και αυτός σε θερμοκήπιο 640 δενδρύλλια κάνναβης, πέρυσι τον Ιούλιο.

Μετά από έρευνα προέκυψε πως ο 60χρονος δραστηριοποιείται σε καλλιέργεια κάνναβης και διοργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές του δήμου Μυλοποτάμου. Στο πλαίσιο της επιχείρησης οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν ελέγχους σε σπίτια του 60χρονου όπου και τον συνέλαβαν.

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Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης βρέθηκε θερμοκήπιο στο οποίο ο άνδρας καλλιεργούσε 103 δενδρύλλια κάνναβης ύψους 2.5 μέτρων τα οποία κατασχέθηκαν από τις αρχές.

Επίσης στην κατοχή του βρέθηκαν:

Μια φορητή ηλεκτρονική συσκευή τύπου τάμπλετ,

Δυο κινητά τηλέφωνα,

Εξοπλισμός καλλιέργειας των δενδρυλλίων (πριόνι, ξυλοκοπτικό, ψεκαστήρα, ανεμιστήρα),

Μία ζυγαριά ακριβείας,

Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ως μέσο μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ο άνδρας θα οδηγηθεί στην αρμόδια αρχή ενώ η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανιών.