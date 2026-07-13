Έριχναν στερεά απόβλητα στην περιοχή του Ασπροπύργου- Τρεις συλλήψεις
Συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Ομάδας Αποτροπής Αποβλήτων της Γ.Α.Δ.Α., τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, τρία άτομα που κατηγορούνται για απόρριψη στερεών αποβλήτων στην περιοχή του Ασπροπύργου.
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Αναλυτικά, οι αστυνομικοί, εντόπισαν τους τρεις κατηγορούμενους, να κινούνται με όχημα στην περιοχή του Ασπροπύργου, όπου σε οικόπεδο, εναπόθεσαν στερεά απόβλητα (μπάζα), και τους ακινητοποίησαν.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Ασπροπύργου για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
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