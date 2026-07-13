Φωτιά στο Καλό Λιμάνι Λέσβου – Σηκώθηκαν 3 εναέρια

Φωτιά βρίσκεται τώρα σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στο Καλό Λιμάνι Λέσβου με το 112 να ηχεί στα κινητά των κατοίκων για ετοιμότητα.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής με 18 πυροσβέστες στο σημείο, μία ομάδα πεζοπόρο της 12ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα, ενώ συνδράμουν υδροφόρες και εθελοντές.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έχουν σηκωθεί 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.