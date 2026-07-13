LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Μπαμπά, Σ΄αγαπώ! (E)

Μπαμπά, Σ΄αγαπώ! (E)

21:00
ALPHA NEWS

Φωτιά στο Καλό Λιμάνι Λέσβου – Σηκώθηκαν 3 εναέρια

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
13/07/2026 16:39
Φωτιά στο Καλό Λιμάνι Λέσβου – Σηκώθηκαν 3 εναέρια
PHOTO- INTIME

Φωτιά βρίσκεται τώρα σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στο Καλό Λιμάνι Λέσβου με το 112 να ηχεί στα κινητά των κατοίκων για ετοιμότητα.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής με 18 πυροσβέστες στο σημείο, μία ομάδα πεζοπόρο της 12ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα, ενώ συνδράμουν υδροφόρες και εθελοντές.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έχουν σηκωθεί 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

 

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης