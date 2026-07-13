Φωτιά στη Νέα Κερασιά Θεσσαλονίκης – Επιχειρούν 2 ελικόπτερα

Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη αυτήν την ώρα σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Κερασιά του Δήμου Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της πυροσβεστικής, στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρο της 2ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα ενώ συνδράμουν και υδροφόρες. Για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν σηκωθεί και δύο ελικόπτερα.