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Φωτιά στη Νέα Κερασιά Θεσσαλονίκης – Επιχειρούν 2 ελικόπτερα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
13/07/2026 15:53
Φωτιά στη Νέα Κερασιά Θεσσαλονίκης – Επιχειρούν 2 ελικόπτερα
INTIME Φωτογραφία αρχείου

Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη αυτήν την ώρα σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Κερασιά του Δήμου Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της πυροσβεστικής, στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρο της 2ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα ενώ συνδράμουν και υδροφόρες. Για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν σηκωθεί και δύο ελικόπτερα.

 

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