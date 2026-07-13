Ήπιαν, οδήγησαν και…συνελήφθησαν 9 οδηγοί στην Αττική

Σε 29 συλλήψεις οδηγών προχώρησε η Τροχαία Αττικής κατά τη διάρκεια στοχευμένης εξόρμησης που πραγματοποιήθηκε σε κεντρικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου από τις 6 έως τις 13 Ιουλίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., πραγματοποιήθηκαν συνολικά 22.281 έλεγχοι αλκοολομέτρησης, από τους οποίους προέκυψαν 247 παραβάσεις, ενώ συνελήφθησαν εννέα οδηγοί που εντοπίστηκαν να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ, με ένδειξη άνω του επιτρεπόμενου ορίου.

Φωτογραφία/Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Παράλληλα, βεβαιώθηκαν συνολικά 7.791 παραβάσεις για επικίνδυνες οδηγικές συμπεριφορές, όπως υπερβολική ταχύτητα, μη χρήση κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και οδήγηση χωρίς άδεια ικανότητας.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων ακινητοποιήθηκαν 933 οχήματα, εκ των οποίων τα 97 απομακρύνθηκαν με γερανό, ενώ αφαιρέθηκαν 1.169 άδειες οδήγησης και 402 άδειες κυκλοφορίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα θετικά δείγματα στους ελέγχους αλκοολομέτρησης αντιστοιχούσαν μόλις στο 1,10% του συνόλου των ελέγχων.

Οι στοχευμένες τροχονομικές επιχειρήσεις αναμένεται να συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα, με έμφαση στην αντιμετώπιση της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και άλλων επικίνδυνων παραβάσεων.