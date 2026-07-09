Καλοχώρι Θεσσαλονίκης: Έβαλε φωτιά σε χαρτί για να διώξει σφήκες και προκάλεσε πυρκαγιά

Συνελήφθη 70χρονος για εμπρησμό από αμέλεια – Πρόστιμο σχεδόν 5.900 ευρώ.

Η προσπάθεια ενός 70χρονου να απομακρύνει σφήκες χρησιμοποιώντας φλεγόμενο χαρτί κατέληξε σε πυρκαγιά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Η έρευνα του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος έδειξε ότι ο ηλικιωμένος άναψε ένα χαρτί για να διώξει τις σφήκες, όμως η φωτιά ξέφυγε από τον έλεγχό του.

Οι φλόγες εκδηλώθηκαν αρχικά σε απορρίμματα, ξερά χόρτα, παλέτες και πλαστικά που βρίσκονταν στον προαύλιο χώρο βιοτεχνίας και στη συνέχεια επεκτάθηκαν, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις Αρχές.

Στο σημείο επιχείρησαν 23 πυροσβέστες με εννέα οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ στους κατοίκους της περιοχής εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112.

Ο 70χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για εμπρησμό από αμέλεια, ενώ σε βάρος του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.886,56 ευρώ.