Φονική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα – Συμπληρωματική απολογία στην ανακρίτρια έδωσε ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος

Ενώπιον της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης βρέθηκε εκ νέου ο 24χρονος φοιτητής που εμπλέκεται στη φονική επίθεση με γκαζάκια, η οποία στοίχισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα, μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα.

Η κλήση του κατηγορουμένου για συμπληρωματική απολογία κρίθηκε αναγκαία μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, καθώς επιμέρους πράξεις συνδέθηκαν πλέον με τρομοκρατικές ενέργειες, επισύροντας σημαντικά βαρύτερες ποινές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο 24χρονος είναι ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και σημείο κάλυψης πριν και μετά την αιματηρή επίθεση.

Βάσει του κατηγορητηρίου, ο νεαρός φοιτητής παραχώρησε τα κλειδιά του σπιτιού του σε έναν 25χρονο συγκατηγορούμενό του. Εκείνος, με τη σειρά του, τα παρέδωσε στο φερόμενο «επιχειρησιακό ζευγάρι» της επίθεσης —έναν 29χρονο και μια 26χρονη— οι οποίοι διώκονται ως οι φυσικοί δράστες της ενέργειας.

Είχαν προηγηθεί ανάλογες απολογίες των δύο κατηγορούμενων ως φυσικών δραστών, ενώ τις επόμενες μέρες αναμένεται να απολογηθεί με την ίδια διαδικασία και ο 25χρονος. Όλα τα παραπάνω εμπλεκόμενα πρόσωπα παραμένουν προσωρινά κρατούμενα από τον περασμένο Ιούλιο, όταν και συνελήφθησαν.

Ο 24χρονος που μετήχθη το πρωί στα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης επέμεινε στην πλήρη άρνηση ως προς την εμπλοκή του στην φονική επίθεση, υποστηρίζοντας ότι δεν γνώριζε τον πραγματικό σκοπό για τον οποίο επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί το εγκαταλελειμμένο διαμέρισμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος φέρεται να κατέθεσε πως είχε πληροφορηθεί αορίστως για κάποια σχεδιαζόμενη «δράση», σε καμία περίπτωση όμως ότι επρόκειτο να τοποθετηθούν γκαζάκια. Ως προς τη σχέση του με τον 25χρονο επανέλαβε ότι γνωρίζονταν από το Πανεπιστήμιο.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ο 24χρονος επέστρεψε στις φυλακές. Ενόψει της μεταγωγής του λήφθηκαν ενισχυμένα αστυνομικά μέτρα στο Δικαστικό Μέγαρο της Θεσσαλονίκης.

Οι βαρύτατες κατηγορίες που αποδίδονται σε όλους αφορούν – μεταξύ άλλων – τις πράξεις της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, της τρομοκρατικής οργάνωσης, της έκρηξης, της κατοχής εκρηκτικών και του εμπρησμού.

Στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνονται οι δύο εμπρηστικές επιθέσεις με γκαζάκια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα της ίδιας μέρας (1η Ιουλίου) στις οικίες του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, και του πρώην βουλευτή Σάββα Αναστασιάδη, ενέργειες για τις οποίες οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας είναι σε εξέλιξη για την ταυτοποίηση των δραστών.