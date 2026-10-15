Συναγερμός στα Χανιά: Έπεσε μέρος κτιρίου- Ψάχνουν για άστεγους
Συναγερμός σήμανε σήμερα στα Χανιά όταν μέρος κτιρίου των παλιών ιταλικών στρατώνων (πρώην Πολεμικό Μουσείο) κατέρρευσε.
Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της ΕΜΑΚ, καθώς ψάχνουν για άστεγους στα συντρίμμια. Φαίνεται ότι άστεγοι είχαν διαμορφώσει το χώρο για κατάλυμα.
Στο σημείο βρίσκεται η Πυροσβεστική, με ειδικό μηχανισμό εντοπισμού ήχου, ενώ επιχειρούν πάνω από 10 πυροσβέστες με δυο οχήματα.
Αναμένεται να φτάσει και σκύλος ανίχνευσης της ΕΜΑΚ.
Η επιχείρηση της ΕΜΑΚ ολοκληρώθηκε στο κτίριο, χωρίς να βρεθούν εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια του κτιρίου. Συνεργεία θα προχωρήσουν στον καθαρισμό του κτιρίου.
Πηγή: zarpanews.gr
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