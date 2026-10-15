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Συναγερμός στα Χανιά: Έπεσε μέρος κτιρίου- Ψάχνουν για άστεγους

Συγκλονιστικές εικόνες
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
15/10/2026 14:20
Συναγερμός στα Χανιά: Έπεσε μέρος κτιρίου- Ψάχνουν για άστεγους
INTIME

Συναγερμός σήμανε σήμερα στα Χανιά όταν μέρος κτιρίου των παλιών ιταλικών στρατώνων (πρώην Πολεμικό Μουσείο) κατέρρευσε.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: zarpanews.gr

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της ΕΜΑΚ, καθώς ψάχνουν για άστεγους στα συντρίμμια. Φαίνεται ότι άστεγοι είχαν διαμορφώσει το χώρο για κατάλυμα.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: zarpanews.gr

Στο σημείο βρίσκεται η Πυροσβεστική, με ειδικό μηχανισμό εντοπισμού ήχου, ενώ επιχειρούν πάνω από 10 πυροσβέστες με δυο οχήματα.

Αναμένεται να φτάσει και σκύλος ανίχνευσης της ΕΜΑΚ.

Η επιχείρηση της ΕΜΑΚ ολοκληρώθηκε στο κτίριο, χωρίς να βρεθούν εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια του κτιρίου. Συνεργεία θα προχωρήσουν στον καθαρισμό του κτιρίου.

Πηγή: zarpanews.gr

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