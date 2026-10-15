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Σεισμός 3,3 Ρίχτερ στα Δωδεκάνησα – Που εντοπίζεται το επίκεντρο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
15/10/2026 14:10
Σεισμός 3,3 Ρίχτερ στα Δωδεκάνησα – Που εντοπίζεται το επίκεντρο
AP_Photo_Sven_Kaestner

Σεισμός μεγέθους 3,3 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 02:19 τα ξημερώματα στα Δωδεκάνησα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το επίκεντρο εντοπίζεται 22 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Κεφάλου στη Κω, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 133,6 χιλιόμετρα.

Τι καταγράφει το EMSC για τον σεισμό

Διαφορετική άποψη για το μέγεθος της σεισμικής δόνησης δίνει το Ευρωπαϊκό – Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Σύμφωνα με την εκτίμησή του, ο σεισμός ήταν μεγέθους 3,4 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος 134 χιλιομέτρων.

Το EMSC τοποθετεί επίσης το επίκεντρο της δόνησης 22 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Κεφάλου Κω.

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