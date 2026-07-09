Σε κλίμα οδύνης η κηδεία της Βάγιας Νέστορα

Συγκινητικός ήταν ο αποχαιρετισμός της Αφροδίτης Νέστορα στη μητέρα της σήμερα το μεσημέρι στην Κοζάνη. Έφτασε στην κηδεία με καροτσάκι και επιδέσμους στα χέρια και τα πόδια λόγω των σοβαρών εγκαυμάτων από την εμπρηστική επίθεση.

Παρόντες στην κηδεία ο Πρωθυπουργός, ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και πλήθος κόσμου.