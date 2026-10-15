Βάσια Κωσταρά: “Πριν από πέντε χρόνια ξύπνησα από ένα χειρουργείο 11 ωρών”

Σε μία προσωπική αποκάλυψη για την περιπέτεια υγείας της έκανε γνωστή στα social media, η γνωστή σχεδιάστρια Βάσια Κωσταρά.

Η Βάσια Κωσταρά μοιράστηκε ότι πριν πέντε χρόνια σαν χθες, ξύπνησε από ένα πολύωρο χειρουργείο, ευγνώμων που όλα είχαν πάει καλά.

Όπως αναφέρει στην δημοσίευσή της, είχε διαγνωστεί με ένα σπάνιο είδος όγκου, το οποίο λέγεται παραγαγγλίωμα και σύμφωνα με τα λεγόμενα των γιατρών ήταν πολύ τυχερή.

Μεταξύ άλλων η Βάσια Κωσταρά ανέφερε: “Ξεχνάμε πόσο σημαντικό είναι να έχουμε την υγεία μας. Να ξυπνάμε το πρωί. Να μπορούμε να πάμε στη δουλειά μας. Να ζούμε τις χαρές μας και τις χαρές των ανθρώπων μας.”