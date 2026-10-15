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Αποκλειστικό: Τι αλλάζει στην διάθεση της προποφόλης. Οι οδηγίες στους Φαρμακοποιούς.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
15/10/2026 14:17
Αποκλειστικό: Τι αλλάζει στην διάθεση της προποφόλης. Οι οδηγίες στους Φαρμακοποιούς.
Τι αλλάζει στην διάθεση της προποφόλης PHOTO/ AP

Νέα δεδομένα ισχύουν πια για την χορήγηση Προποφόλης από τα Φαρμακεία.

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Έτσι από εδώ και στο εξής , σύμφωνα με ενημέρωση από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο και βάσει του ισχύοντος νομικού πλαισίου ,και όπως έχουν ενημερωθεί οι φαρμακοποιοί η χορήγηση σκευασμάτων  Προποφόλης από ιδιωτικά φαρμακεία  γίνεται με εκτέλεση ηλεκτρονικής  συνταγής είτε χειρόγραφης η οποία  θα συνοδεύεται από γνωμάτευση που εκδίδεται είτε από δημόσιο Νοσοκομείο είτε από Ιδιωτική κλινική.

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Ο τρόπος χορήγησης και διανομής της συγκεκριμένης ουσίας  βρέθηκε στο επίκεντρο της έρευνας αφού πληροφορίες αναφέρουν ότι χρησιμοποιήθηκε κατά την διάρκεια της πλασμαφαίρεσης στον Γιώργο Μαζωνάκη .

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