Αποκλειστικό: Τι αλλάζει στην διάθεση της προποφόλης. Οι οδηγίες στους Φαρμακοποιούς.

Νέα δεδομένα ισχύουν πια για την χορήγηση Προποφόλης από τα Φαρμακεία.

Έτσι από εδώ και στο εξής , σύμφωνα με ενημέρωση από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο και βάσει του ισχύοντος νομικού πλαισίου ,και όπως έχουν ενημερωθεί οι φαρμακοποιοί η χορήγηση σκευασμάτων Προποφόλης από ιδιωτικά φαρμακεία γίνεται με εκτέλεση ηλεκτρονικής συνταγής είτε χειρόγραφης η οποία θα συνοδεύεται από γνωμάτευση που εκδίδεται είτε από δημόσιο Νοσοκομείο είτε από Ιδιωτική κλινική.

Ο τρόπος χορήγησης και διανομής της συγκεκριμένης ουσίας βρέθηκε στο επίκεντρο της έρευνας αφού πληροφορίες αναφέρουν ότι χρησιμοποιήθηκε κατά την διάρκεια της πλασμαφαίρεσης στον Γιώργο Μαζωνάκη .