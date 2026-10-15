Ηράκλειο: Σύλληψη 31χρονου με 56.000 ευρώ κρυμμένα σε ΙΧ

Στη σύλληψη ενός 31χρονου αλλοδαπού, υπηκόου Παλαιστίνης, προχώρησαν το πρωί στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου στο λιμάνι της πόλης.

Στο αυτοκίνητό του βρέθηκαν κρυμμένα 56.000 ευρώ, ενώ οι Αρχές εντόπισαν επίσης οκτώ τραπεζικές κάρτες με στοιχεία άλλων αλλοδαπών και αποδείξεις αναλήψεων χρημάτων.

Ο 31χρονος υποβλήθηκε σε έλεγχο πριν επιβιβαστεί με το ΙΧ επιβατικό όχημά του σε επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο που είχε προορισμό τον Πειραιά. Κατά τον έλεγχο, οι λιμενικοί βρήκαν το χρηματικό ποσό επιμελώς κρυμμένο στο όχημα.

Τα 56.000 ευρώ και οι κάρτες τρίτων προσώπων

Οι Αρχές αναφέρουν ότι ο συλληφθείς δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει την προέλευση των 56.000 ευρώ.

Οι κατασχέσεις και η προανάκριση στο Ηράκλειο

Σε βάρος του 31χρονου αποδίδονται παραβάσεις της νομοθεσίας για κλοπή, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και υπηρεσίες πληρωμών.

Οι λιμενικές Αρχές κατέσχεσαν τα 56.000 ευρώ, τις οκτώ τραπεζικές κάρτες, δύο κινητά τηλέφωνα, έναν φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή και ένα σημειωματάριο με χειρόγραφες σημειώσεις και καταγραφές χρηματικών ποσών.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου. Το κατασχεθέν χρηματικό ποσό προβλέπεται να κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ