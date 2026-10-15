Κρήτη: Βρήκαν μανιτάρι-γίγας τεσσάρων κιλών στην πρώτη τους εξόρμηση
Οι βροχές των τελευταίων ημερών φαίνεται πως έφεραν νωρίτερα τα μανιτάρια στην Κρήτη.
Σε μια βόλτα για συλλογή κοντά στους λόφους της Μεσαράς, μια παρέα έκανε μια εντυπωσιακή ανακάλυψη: ένα μανιτάρι που, όπως λέει, ζύγιζε τέσσερα κιλά.
Το βρήκαν κυριολεκτικά μπροστά στα πόδια τους, στην πρώτη τους φετινή εξόρμηση.
Δείτε το βίντεο με το μανιτάρι-γίγας.
Πηγή βίντεο/Facebook/Δια-SOS-τε τη Μεσαρά
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις