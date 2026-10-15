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Κρήτη: Βρήκαν μανιτάρι-γίγας τεσσάρων κιλών στην πρώτη τους εξόρμηση

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
15/10/2026 13:52

Οι βροχές των τελευταίων ημερών φαίνεται πως έφεραν νωρίτερα τα μανιτάρια στην Κρήτη.

Σε μια βόλτα για συλλογή κοντά στους λόφους της Μεσαράς, μια παρέα έκανε μια εντυπωσιακή ανακάλυψη: ένα μανιτάρι που, όπως λέει, ζύγιζε τέσσερα κιλά.

Το βρήκαν κυριολεκτικά μπροστά στα πόδια τους, στην πρώτη τους φετινή εξόρμηση.

Δείτε το βίντεο με το μανιτάρι-γίγας.

Πηγή βίντεο/Facebook/Δια-SOS-τε τη Μεσαρά

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