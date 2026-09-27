Φονική έκρηξη στην Πλάκα- Στην Ιατροδικαστική οι συγγενείς των θυμάτων

Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν οι συγγενείς των έξι ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη και την κατάρρευση κτιρίου στην Πλάκα.

Οι οικογένειες των θυμάτων έχουν φτάσει στην Ελλάδα, μετά την ενημέρωση των αρμόδιων αρχών.

Στόχος είναι να δοθεί γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA. Η διαδικασία θα συμβάλει στην ολοκλήρωση της αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σορών.

Την ίδια ώρα, για τρίτη ημέρα συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας.

Κλιμάκιο δέκα εξειδικευμένων στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού πραγματοποιεί αυτοψίες και εξετάζει τα στοιχεία από το σημείο.

Σχεδόν όλα τα δομικά υλικά από τα συντρίμμια έχουν ήδη απομακρυνθεί με μηχανήματα του Δήμου Αθηναίων. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα.

Τα υλικά μεταφέρονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Εκεί εξετάζονται από στελέχη της ΔΑΕΕ και πραγματογνώμονες.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται το διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι.

Οι μέχρι τώρα ενδείξεις δείχνουν ότι η έκρηξη ενδέχεται να σημειώθηκε στο συγκεκριμένο διαμέρισμα.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, ήταν το μοναδικό διαμέρισμα του κτιρίου με παροχή φυσικού αερίου. Η παροχή χρησιμοποιούνταν για την κουζίνα, το τζάκι και έναν καυστήρα.

Το ενδεχόμενο διαρροής φυσικού αερίου παραμένει υπό διερεύνηση. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία πριν καταλήξουν στα ακριβή αίτια.

Οι ερευνητές προσπαθούν να ανασυνθέσουν την αλληλουχία των γεγονότων. Δηλαδή, πώς εξελίχθηκαν η έκρηξη, η πυρκαγιά και στη συνέχεια η κατάρρευση του κτιρίου.

Οι προανακριτικές ενέργειες γίνονται υπό τις οδηγίες της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας.