Φονική έκρηξη στην Πλάκα – Στις έρευνες η ΔΑΕΕ
Σε κλίμα οδύνης φτάνουν στην Ελλάδα οι οικογένειες των έξι θυμάτων της τραγωδίας στην Πλάκα, ζητώντας απαντήσεις για τα αίτια του θανάτου των παιδιών τους.
Την ίδια στιγμή, οι Αρχές εστιάζουν τις έρευνές τους στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου, εξετάζοντας ως βασικό σενάριο τη διαρροή φυσικού αερίου η οποία οδήγησε στην ισχυρή έκρηξη.
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