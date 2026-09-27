(Βίντεο) Αγία Βαρβάρα: Συλλήψεις για διακίνηση κάνναβης

Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσαν δύο άνδρες, ηλικίας 22 και 63 ετών, για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών στην Αγία Βαρβάρα.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου.

Οι δύο άνδρες φέρεται να χρησιμοποιούσαν ως ορμητήριο κατοικία στην περιοχή. Η αστυνομία είχε θέσει το σπίτι υπό διακριτική επιτήρηση, μετά από πληροφορίες για διακίνηση ναρκωτικών.

Στην έρευνα συμμετείχε και αστυνομικός σκύλος.

Από την έρευνα στην κατοικία κατασχέθηκαν 877,8 γραμμάρια κάνναβης, δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και 360 ευρώ.

Μέρος της κάνναβης βρέθηκε σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη στην κουζίνα του σπιτιού.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.