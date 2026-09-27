Πύργος: Παρίστανε την αποκλειστική νοσοκόμα

Στη σύλληψη μία γυναίκας προχώρησαν οι αρχές, στον Πύργο η οποία προσποιούνταν την αποκλειστική νοσοκόμα μέσα στο νοσοκομείο του Πύργου. Μάλιστα η γυναίκα, παρείχε υπηρεσίες σε ασθενή.

Συγκεκριμένα, η γυναίκα βρέθηκε στο στόχαστρο των αρχών, μετά από καταγγελία που έφτασε στην Υποδιεύθυνση δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου. Οι αστυνομικοί εντόπισαν επ’ αυτοφόρω μέσα στο νοσοκομείου του Πύργου την κατηγορούμενη, η οποία προσποιούμενη την αποκλειστική νοσοκόμα, φρόντιζε κάποιον ασθενή. Η γυναίκα δεν είχε την απαιτούμενη άδεια για να ασκεί το επάγγελμα και συνελήφθη.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.