Πύργος: Παρίστανε την αποκλειστική νοσοκόμα
Στη σύλληψη μία γυναίκας προχώρησαν οι αρχές, στον Πύργο η οποία προσποιούνταν την αποκλειστική νοσοκόμα μέσα στο νοσοκομείο του Πύργου. Μάλιστα η γυναίκα, παρείχε υπηρεσίες σε ασθενή.
Συγκεκριμένα, η γυναίκα βρέθηκε στο στόχαστρο των αρχών, μετά από καταγγελία που έφτασε στην Υποδιεύθυνση δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου. Οι αστυνομικοί εντόπισαν επ’ αυτοφόρω μέσα στο νοσοκομείου του Πύργου την κατηγορούμενη, η οποία προσποιούμενη την αποκλειστική νοσοκόμα, φρόντιζε κάποιον ασθενή. Η γυναίκα δεν είχε την απαιτούμενη άδεια για να ασκεί το επάγγελμα και συνελήφθη.
Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.
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