Φωτιά στη Σαλαμίνα: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή Περάνι, στη Σαλαμίνα.

Το Πυροσβεστικό Σώμα ενημερώθηκε περίπου στις 15:15 και κινητοποίησε ισχυρές δυνάμεις.

Στο σημείο επιχειρούν 48 πυροσβέστες, τέσσερις ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα.

Από αέρος έχει κινητοποιηθεί ένα πυροσβεστικό αεροσκάφος για την αντιμετώπιση της φωτιάς.

Στην επιχείρηση συνδράμει και ο Δήμος Σαλαμίνας, με υδροφόρα που έχει διατεθεί στις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Την ίδια ώρα, το ΕΣΚΕΔΙΚ έχει συνεχή εικόνα από την περιοχή μέσω drone. Η επιτήρηση γίνεται με θερμική και οπτική κάμερα.

Για τα αίτια της πυρκαγιάς έχει ήδη κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά.