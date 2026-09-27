Σύρος: Δρόμοι – ποτάμια από την κακοκαιρία

Η κακοκαιρία έπληξε την Σύρο, με τους δρόμους να μετατρέπονται πολύ γρήγορα σε ποτάμια από την δυνατή νεροποντή σήμερα το πρωί. Η βροχή διήρκηε περίπου μία ώρα, αλλά ήταν αρκετή για να προκαλέσει προβλήματα, στους δρόμους τις μετακινήσεις και την ηλεκτροδότηση του νησιού.

Το ρεύμα διακόπηκε σε κάποιες περιοχές της Σύρου κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας.

Όπως καταγράφεται σε βίντεο, το νερό, κατέβαινε από τους δρόμους με ορμή, παίρνοντας τα πάντα στο πέρασμά του.

Πηγή φωτογραφίας: Facebook Cyclades Live