Πρέβεζα: Δύο φωτιές σε Μύτικα και Αρχάγγελο

Διπλός συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής στην Πρέβεζα, καθώς σχεδόν ταυτόχρονα εκδηλώθηκαν δύο πυρκαγιές.

Οι εστίες εντοπίστηκαν στις περιοχές του Μύτικα και του Αρχαγγέλου.

Ισχυρές επίγειες δυνάμεις έσπευσαν στα δύο σημεία για την κατάσβεση. Στην επιχείρηση συμμετείχαν και εναέρια μέσα, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού.

Οι άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή έκαναν την κατάσταση πιο απαιτητική για τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Η συντονισμένη επέμβαση είχε αποτέλεσμα. Και τα δύο μέτωπα τέθηκαν γρήγορα υπό έλεγχο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης των πυρκαγιών.

Δυνάμεις παραμένουν στα σημεία για την πλήρη κατάσβεση και την αντιμετώπιση πιθανών αναζωπυρώσεων.