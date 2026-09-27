Εύβοια: Πυροβόλησαν γάτα στο κεφάλι

Σοβαρό περιστατικό κακοποίησης ζώου καταγγέλθηκε το Σάββατο στην Ερέτρια.

Μια γυναίκα εντόπισε έξω από το σπίτι της μια αδέσποτη γάτα με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι.

Χωρίς να χάσει χρόνο, μετέφερε το ζώο σε κτηνιατρική κλινική για να λάβει τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες.

Κατά την κτηνιατρική εξέταση διαπιστώθηκε, σύμφωνα με την καταγγελία, ότι η γάτα είχε δεχθεί πυροβολισμό στο κεφάλι.

Ο τραυματισμός ήταν ιδιαίτερα σοβαρός. Το ζώο έχασε την όρασή του.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε το Αστυνομικό Τμήμα Ερέτριας. Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε η γάτα.

Παράλληλα, αναζητούν στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον εντοπισμό του υπεύθυνου.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πηγή: evima.gr