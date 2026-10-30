COVID-19: Αύξηση στις εισαγωγές στα νοσοκομεία

Αύξηση παρουσιάζουν οι εισαγωγές ασθενών με κορωνοϊό στα νοσοκομεία της χώρας, με 182 νέες νοσηλείες και έναν θάνατο μέσα σε μία εβδομάδα.

Την ίδια περίοδο καταγράφηκε μία νέα διασωλήνωση, ενώ η θετικότητα των διαγνωστικών ελέγχων για COVID-19 ακολούθησε ανοδική πορεία, σύμφωνα με την εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΥ για το διάστημα 19 έως 25 Οκτωβρίου.

Τι δείχνουν τα στοιχεία για τη γρίπη

Διαφορετική είναι η εικόνα για τη γρίπη, καθώς η δραστηριότητά της παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, με μικρή υποχώρηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Η θετικότητα στην κοινότητα εξακολουθεί να βρίσκεται κάτω από το 10%, που αποτελεί το επιδημικό κατώφλι για την έναρξη της εποχικής δραστηριότητας της νόσου. Χαμηλά παραμένει και η θετικότητα στα νοσοκομεία, σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου επιτήρησης SARI.

Την εβδομάδα 19-25 Οκτωβρίου καταγράφηκαν 39 νέες εισαγωγές ασθενών με γρίπη, έναντι 52 την προηγούμενη εβδομάδα. Ωστόσο, έξι νέα σοβαρά περιστατικά εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης χρειάστηκαν νοσηλεία σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Δεν αναφέρθηκε νέος θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Ποιοι τύποι γρίπης εντοπίστηκαν

Από την έναρξη της επιτήρησης, εξετάστηκαν συνολικά 377 δείγματα από την κοινότητα, τα νοσοκομεία και τα δίκτυα επιτήρησης. Σε 21 από αυτά εντοπίστηκαν ιοί γρίπης, όλοι τύπου Α.

Τέλος, οι εισαγωγές ασθενών με οξεία λοίμωξη του αναπνευστικού (SARI) ανά 1.000 νοσηλείες παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα, παρουσιάζοντας μικρή μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.