Εύβοια: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Επισκοπή

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Επισκοπή της Κύμης Ευβοίας, μετά τη μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 13:30, σε περιοχή όπου βρίσκονταν διάσπαρτες κατοικίες, γεγονός που προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των Αρχών και την ενεργοποίηση του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

Λίγο αργότερα, στις 13:48, εστάλη μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της Επισκοπής για προληπτική απομάκρυνση, με οδηγία να κινηθούν προς την περιοχή της Βρύσης.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 35 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 20ης ΕΜΟΔΕ, 12 πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και εναέρια μέσα, αποτελούμενα από δύο ελικόπτερα και τέσσερα αεροσκάφη. Σημαντική ήταν και η συνδρομή υδροφόρων και μηχανημάτων έργου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Παράλληλα, στο σημείο μετέβη το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή για την πλήρη επιτήρηση του σημείου και την αποτροπή τυχόν αναζωπυρώσεων.