(Βίντεο) Ξεκίνησε το «κέντημα» της μαστίχας

Οι μαστιχοπαραγωγοί ξεκίνησαν να “κεντούν” τα μαστιχόδεντρα τους… Είναι η παραδοσιακή τεχνική καλλιέργειας της μαστίχας.

Χαράσσουν προσεκτικά τον κορμό και τα χοντρά κλαδιά του μαστιχόδενδρου με ένα μικρό αιχμηρό και αυλακωτό στην άκρη σιδερένιο ειδικό εργαλείο, το «κεντητήρι».

Αρχίζουν να χαράζουν από χαμηλά τον κορμό και συνεχίζουν προς τα ψηλότερα κλαδιά, επιτρέποντας στη ρητίνη να ρέει και να στερεοποιείται σε «δάκρυα».

Οι τομές έχουν μήκος 10-15 χιλιοστά και βάθος 4-5 χιλιοστά. Ο αριθμός τους είναι ανάλογος με το μέγεθος και την ηλικία του δέντρου, αρχίζει από 10 με 20 και φτάνει στις 100 κεντιές σε όλη την περίοδο του κεντήματος.

Η διαδικασία του “κεντήματος” γίνεται τις πρωινές ώρες, έτσι ώστε με την αύξηση της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της ημέρας να στάξει η μαστίχα.

Πηγή: Chiosphotos

Όπως λένε οι μαστιχοπαραγωγοί: «Θέλει σεβασμό το κέντημα», γι’ αυτό και οι περισσότεροι δεν εμπιστεύονται αυτή τη δουλειά σε εργάτες. Προτιμούν να «πληγώνουν» οι ίδιοι τα δέντρα τους.

Πηγή: Chiosphotos.gr