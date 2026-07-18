Στο αεροδρόμιο συνελήφθη ο «εισπράκτορας» της τηλεφωνικής απάτης

Μια ακόμη υπόθεση τηλεφωνικής απάτης σε βάρος ηλικιωμένου πολίτη εξιχνιάστηκε στη Χίο, με τις Αρχές να περνούν χειροπέδες σε έναν 46χρονο, ο οποίος φέρεται να ήταν το άτομο που παρέλαβε τα χρήματα και τα κοσμήματα από το θύμα.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου, ενώ ο 46χρονος συνελήφθη την ίδια ημέρα στο αεροδρόμιο του νησιού, τη στιγμή που φέρεται να προσπαθούσε να αναχωρήσει.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, συνεργοί του επικοινώνησαν τηλεφωνικά με την ηλικιωμένη γυναίκα και, παριστάνοντας τον γιατρό και συγγενικό της πρόσωπο, την έπεισαν ότι υπήρχε άμεση ανάγκη για χειρουργική επέμβαση. Με αυτό το πρόσχημα, κατάφεραν να της αποσπάσουν μεγάλο χρηματικό ποσό και πολύτιμα αντικείμενα.

Ο 46χρονος, ο οποίος φέρεται να είχε τον ρόλο του «εισπράκτορα», μετέβη στην κατοικία της ηλικιωμένης και παρέλαβε 4.000 ευρώ, καθώς και κοσμήματα και τιμαλφή συνολικής αξίας περίπου 20.000 ευρώ.

Κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο αεροδρόμιο της Χίου, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή του 3.800 ευρώ, κοσμήματα και τιμαλφή, τα οποία όπως διαπιστώθηκε προέρχονταν από την απάτη σε βάρος της ηλικιωμένης. Τα αντικείμενα και το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων επιστράφηκαν στην παθούσα.

Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι ο 46χρονος φέρεται να είχε ενταχθεί σε εγκληματική ομάδα, η οποία αποτελούνταν από τουλάχιστον ακόμη τρία άτομα και είχε ως κύριο τρόπο δράσης τις τηλεφωνικές απάτες σε βάρος κυρίως ηλικιωμένων.

Τα μέλη του κυκλώματος φέρεται να χρησιμοποιούσαν το γνωστό πλέον τέχνασμα του «επείγοντος χειρουργείου», προσποιούμενα γιατρούς ή συγγενικά πρόσωπα, προκειμένου να προκαλέσουν φόβο και να αποσπάσουν χρήματα, κοσμήματα και άλλα πολύτιμα αντικείμενα.

Η έρευνα των Αρχών για την πλήρη ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των υπόλοιπων μελών της ομάδας συνεχίζεται.