Κοκαΐνη και χιλιάδες ευρώ σε σπίτι στην Κάρπαθο

Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσε ένας 29χρονος στην Κάρπαθο, ο οποίος συνελήφθη για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών, έπειτα από στοχευμένη έρευνα των Αρχών στην κατοικία του.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Καρπάθου, στο πλαίσιο διερεύνησης στοιχείων για υπόθεση ναρκωτικών.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας στο σπίτι του 29χρονου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες κοκαΐνης συνολικού βάρους 56 γραμμαρίων, κάνναβη 9,2 γραμμαρίων, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, δύο θρυμματιστές κάνναβης, καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και χρηματικό ποσό ύψους 5.486,22 ευρώ, το οποίο εξετάζεται στο πλαίσιο της υπόθεσης.

Σε βάρος του 29χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ρόδου.

Η υπόθεση εντάσσεται στις ειδικές επιχειρησιακές δράσεις των αστυνομικών υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.