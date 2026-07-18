Συναγερμός στην Ευελπίδων: Ύποπτη βαλίτσα με μακάβριο εύρημα

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην Αθήνα, όταν εντοπίστηκε ύποπτη βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Ευελπίδων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η βαλίτσα φέρεται να περιέχει ανθρώπινα μέλη, ενώ από αυτήν προεξέχει ένα ανθρώπινο πόδι. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες έχουν αποκλείσει την περιοχή και πραγματοποιούν τις απαραίτητες έρευνες.

Το μακάβριο εύρημα εντοπίστηκε περίπου στις 2 το μεσημέρι από έναν άστεγο άνδρα που διέμενε στο εγκαταλελειμμένο κτίριο, ο οποίος αντιλήφθηκε έντονη δυσοσμία και ειδοποίησε τις Αρχές.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με την υπόθεση, ενώ μέχρι στιγμής διερευνάται αν τα ανθρώπινα μέλη ανήκουν σε άνδρα. Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.