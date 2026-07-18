Μάχη με τις φλόγες στην Εύβοια -Ήχησε το 112

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν από τις 14:00 το μεσημέρι του Σαββάτου στην περιοχή της Επισκοπής, στον Δήμο Κύμης – Αλιβερίου στην Εύβοια, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και των αρμόδιων αρχών.

Λόγω της εξέλιξης του πύρινου μετώπου, ενεργοποιήθηκε το 112, με μήνυμα προς τους κατοίκους της Επισκοπής να απομακρυνθούν άμεσα από τον οικισμό και να κινηθούν προς το χωριό Βρύση, ακολουθώντας τις οδηγίες των Αρχών.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής από την Κύμη, ενώ στη μάχη με τις φλόγες συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η εξάπλωση της φωτιάς.

Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο το μέτωπο, ενώ η κατάσταση παρακολουθείται διαρκώς, καθώς οι καιρικές συνθήκες και οι άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές σε κατοικίες ή τραυματισμούς, ενώ οι επιχειρήσεις των πυροσβεστικών δυνάμεων συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.