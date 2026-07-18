Κάνναβη, κοκαΐνη και 10.000 ευρώ στην κατοχή 42χρονου

Στα χέρια της Δίωξης Ναρκωτικών Καστοριάς έπεσε ένας 42χρονος, ο οποίος φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην περιοχή.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς, κατά την οποία συνελήφθη ο 42χρονος, ενώ στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας συνελήφθη και ένας 48χρονος που φέρεται να είχε προμηθευτεί μικρή ποσότητα κάνναβης από τον πρώτο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 48χρονος εντοπίστηκε στην πόλη της Καστοριάς και στην κατοχή του βρέθηκαν 4,8 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, τα οποία, όπως προέκυψε από την έρευνα, είχε προμηθευτεί λίγο νωρίτερα έναντι χρηματικής αμοιβής από τον 42χρονο.

Ακολούθησε οργανωμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό του 42χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε να κινείται με Ι.Χ. αυτοκίνητο. Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο όχημα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συσκευασίες με συνολικά 126,6 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Η έρευνα συνεχίστηκε στο σπίτι του 42χρονου, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών, αλλά και εξοπλισμό που, σύμφωνα με τις Αρχές, συνδέεται με τη διακίνηση.

Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν συνολικά πάνω από 1,5 κιλό ακατέργαστης κάνναβης, 455 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή «σοκολάτας», 1,8 γραμμάρια κοκαΐνης, δύο ζυγαριές ακριβείας, καθώς και χρηματικό ποσό άνω των 10.000 ευρώ.

Οι αστυνομικοί κατάσχεσαν ακόμη το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε ο 42χρονος, δύο κινητά τηλέφωνα, καθώς και αντικείμενα με υπολείμματα ναρκωτικών ουσιών.

Σε βάρος του 42χρονου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακίνηση ναρκωτικών, ενώ ο ίδιος οδηγήθηκε στην Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς.

Την προανάκριση για την υπόθεση συνεχίζει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς.