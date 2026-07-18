Η καρέτα καρέτα που παγιδεύτηκε στις ξαπλώστρες

Αίσιο τέλος για μια θαλάσσια χελώνα καρέτα καρέτα στη Σητεία, όταν το πρωί της Παρασκευής εγκλωβίστηκε κάτω από ξαπλώστρες σε παραλία της περιοχής.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην παραλία Sitia Bay, όπου η χελώνα βρέθηκε παγιδευμένη κάτω από τον εξοπλισμό της παραλίας. Η κινητοποίηση εργαζομένων και εθελοντών ήταν άμεση, με αποτέλεσμα η καρέτα καρέτα να απελευθερωθεί με ασφάλεια και να επιστρέψει στο φυσικό της περιβάλλον χωρίς να τραυματιστεί.

Την περιπέτεια της χελώνας γνωστοποίησαν οι Εθελοντές Προστασίας Θαλάσσιας Χελώνας Καρέτα Καρέτα Σητείας, επισημαίνοντας πως, παρά τη σωστή καθημερινή τακτοποίηση των ξαπλωστρών από τους εργαζομένους της επιχείρησης, το περιστατικό ήταν ένα απρόβλεπτο συμβάν.

Οι εθελοντές ευχαρίστησαν την επιχείρηση για την άμεση συνεργασία και την ευαισθησία που, όπως ανέφεραν, επιδεικνύει διαχρονικά απέναντι στην προστασία της θαλάσσιας χελώνας καρέτα καρέτα, ενός προστατευόμενου είδους της μεσογειακής πανίδας.

Η μικρή αυτή περιπέτεια αποτελεί ακόμη μία υπενθύμιση για την ανάγκη προσοχής στις παραλίες κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, καθώς οι ακτές της Κρήτης αποτελούν σημαντικό καταφύγιο για τις θαλάσσιες χελώνες, οι οποίες επιστρέφουν σε αυτές για την αναπαραγωγή τους.