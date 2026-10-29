Eurovision 2027: Οι ημερομηνίες του ελληνικού τελικού στη Θεσσαλονίκη

Η Θεσσαλονίκη σε ρυθμούς Eurovision τον Φεβρουάριο. Η διοργάνωση «Sing for Greece» ανεβαίνει στον Βορρά για να αναδείξει το επόμενο τραγούδι, που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό.

Έως είκοσι φιναλίστ θα διαγωνιστούν στους δύο ημιτελικούς, που θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 9 και την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου, διεκδικώντας την πρόκριση για τον Μεγάλο Τελικό, που θα διεξαχθεί το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου.

Η πόλη βρίσκεται στο επίκεντρο μιας σημαντικής μουσικής διοργάνωσης, που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον και την αγάπη του κοινού. Θα αποτελέσει την αφετηρία της διαδρομής προς το Μπουργκάς, όπου τον Μάιο του 2027 θα διεξαχθεί ο 71ος Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision.

Το «Sing for Greece 2027» πρόκειται να διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, μιας επιλογής που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις μιας σύγχρονης τηλεοπτικής παραγωγής για προηγμένο τεχνολογικό εξοπλισμό και μεγάλη χωρητικότητα για το κοινό.

Η διαδικασία υποβολής των τραγουδιών για τους προημιτελικούς βρίσκεται στην τελική ευθεία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν μέχρι την Κυριακή 1η Νοεμβρίου (23:59) να καταθέσουν τις συμμετοχές τους, διεκδικώντας μια θέση στον εθνικό διαγωνισμό.