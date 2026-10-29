Καλλιθέα: 29χρονος έκρυβε κοκαΐνη στο αυτοκίνητό του

Στα χέρια των αστυνομικών της Ομάδας ΖΗΤΑ έπεσε ένας 29χρονος χθες το απόγευμα στην Καλλιθέα. Κατά τη διάρκεια ελέγχου στο αυτοκίνητό του, εντόπισαν 418 γραμμάρια κοκαΐνης, επιμελώς κρυμμένα κάτω από τη θέση του οδηγού.

Οι αστυνομικοί, στο πλαίσιο της περιπολίας τους, έκριναν το όχημα ύποπτο και κάλεσαν τον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο.

Κατά την έρευνα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, βρήκαν κάτω από το κάθισμά του μία σακούλα, που περιείχε την ποσότητα της ναρκωτικής ουσίας.

Φωτογραφία- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Αφού του πέρασαν χειροπέδες, μετέφεραν τον 29χρονο αλλοδαπό στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλλιθέας. Σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία τόσο για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών όσο και για παράνομη παραμονή στη χώρα μας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.