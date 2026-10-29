Ευρυτανία: Το Κρίκελλο ντύθηκε στα λευκά

Μαγευτικές εικόνες

Μοναδικές εικόνες καταγράφηκαν στο ορεινό Κρίκελλο Ευρυτανίας χτες, όταν το χιόνι σκέπασε και έντυσε τα πάντα στα λευκά.

Σε βίντεο καταγράφεται το χειμωνιάτικο τοπίο, ενώ τις όμορφες εικόνες συμπληρώνουν τα ζώα που περνούν από το σημείο.

Οι οδηγοί συμβουλεύονται να έχουν τις απαραίτητες αντιολισθητικές αλυσίδες μαζί τους, ειδικά για την διαδρομή από το 12ο έως το 24ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Καρπενησίου – Κρικέλλου – Δομνίστας. Αλυσίδες θα χρειαστούν και όσοι οδηγήσουν στο στο οδικό τμήμα από τον Σκαμνό εώς το Χιονοδρομικό Καρπενησίου.