Έλληνες εργαζόμενοι σιδηρόδρομων: Ο εφιάλτης “ξαναχτύπησε” στην Ισπανία

Μνήμες από τον εφιάλτη του σιδηροδρομικού δυστηχήματος των Τεμπών ξυπνά η σύγκρουση τρένων στην Ισπανία, που είχε ως αποτέλεσμα δεκάδες νεκρούς και τραυματίες.

Την ανάγκη για μεγαλύτερη ασφάλεια στις σιδηροδρομικές μεταφορές, υπενθυμίζουν σε ανακοίνωσή τους οι έλληνες εργαζόμενοι στους σιδηρόδρομους. Όπως λένε η ασφάλεια στον σιδηρόδρομο δεν μπορεί να υπονομεύεται από την υποστελέχωση, τις ελλείψεις προσωπικού, την ανεπαρκή εκπαίδευση και τη μη πλήρη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας.

Επισημαίνουν πως η σκέψη όλων είναι στις οικογένειες των θυμάτων και στους τραυματίες του δυστυχήματος.

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση:

Ο «ΕΦΙΑΛΤΗΣ» ΞΑΝΑΧΤΥΠΗΣΕ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ

Λίγοι μήνες πέρασαν από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία

(Ιανουάριος 2026) και το νέο τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στο ΤΟΛΕΔΟ

«υπενθυμίζει» με τον πιο οδυνηρό τρόπο ότι η ασφάλεια στις σιδηροδρομικές

μεταφορές πρέπει να αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

Ως Σιδηροδρομικοί και ως εργαζόμενοι στα Μέσα Σταθερής Τροχιάς της χώρας μας,

εκφράζουμε τη βαθύτατη θλίψη και οδύνη μας για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα

και εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, καθώς και

τη συμπαράστασή μας στους τραυματίες.

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ την αμέριστη αλληλεγγύη μας στους συναδέλφους σιδηροδρομικούς της

Ισπανίας και στεκόμαστε στο πλευρό τους σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που βιώνουν.

Θεωρούμε αυτονόητο, ότι τα αίτια του δυστυχήματος θα διερευνηθούν πλήρως και θα

ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να μην επαναληφθούν παρόμοιες τραγωδίες.

Το δυστύχημα αυτό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι η ασφάλεια στον σιδηρόδρομο

δεν μπορεί να υπονομεύεται από την υποστελέχωση, τις ελλείψεις προσωπικού, την

ανεπαρκή εκπαίδευση και τη μη πλήρη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας.

Οι εργαζόμενοι αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της ασφαλούς λειτουργίας του

σιδηροδρόμου. Η ανθρώπινη προσπάθεια, όμως, δεν αρκεί από μόνη της. Απαιτούνται

επαρκές προσωπικό, συνεχής εκπαίδευση και σύγχρονα συστήματα ασφαλείας που να

λειτουργούν αξιόπιστα και αποτελεσματικά στην πράξη.

Ο ΑΓΩΝΑΣ για ασφαλείς, δημόσιες και ποιοτικές σιδηροδρομικές μεταφορές, με

σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή και την εργασία ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΟΣ.