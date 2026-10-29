Ελένη Μενεγάκη: Η ανάρτησή της για τα γενέθλιά της
Έκλεισε τα 57
Μία ξεχωρίστη ημέρα είναι η σημερινή για την Ελένη Μενεγάκη, καθώς γιορτάζει τα 57α γενέθλιά της.
Η Ελένη Μενεγάκη επέλεξε να ευχηθεί στον εαυτό της για τα γενέθλιά της με μία ανάρτηση στα social media με οικογενειακές στιγμές.
Συγκεκριμένα, έγραψε κάτω από την δημοσίευση:
“Το πιο πολύτιμο κομμάτι της ζωής μου είναι οι άνθρωποι με τους οποίους την μοιράζομαι !. Η οικογένεια μου. Χρόνια μου πολλά.”
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