Ελένη Μενεγάκη: Η ανάρτησή της για τα γενέθλιά της

Μία ξεχωρίστη ημέρα είναι η σημερινή για την Ελένη Μενεγάκη, καθώς γιορτάζει τα 57α γενέθλιά της.

Η Ελένη Μενεγάκη επέλεξε να ευχηθεί στον εαυτό της για τα γενέθλιά της με μία ανάρτηση στα social media με οικογενειακές στιγμές.

Συγκεκριμένα, έγραψε κάτω από την δημοσίευση:

“Το πιο πολύτιμο κομμάτι της ζωής μου είναι οι άνθρωποι με τους οποίους την μοιράζομαι !. Η οικογένεια μου. Χρόνια μου πολλά.”