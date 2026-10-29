Ο Εθνικός Ύμνος στη νοηματική γλώσσα από τα παιδιά του 1ου δημοτικού σχολείου Αγίων Θεοδώρων

Συγκίνησαν , μίλησαν με την ψυχή τους . Οι μαθητές του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αγίων Θεοδώρων απέδωσαν τον εθνικό ύμνο στην ελληνική νοηματική γλώσσα.

Η απόδοση του εθνικού ύμνου από τα παιδιά στέλνει ηχηρό μήνυμα ενότητας και ισότητας, αποδεικνύοντας ότι η επικοινωνία και η υπερηφάνεια, δεν απαιτούν φωνή για να εκφραστούν.

Το βίντεο στα social media «δείχνει » τα μικρά παιδικά χέρια κινούνται στον αέρα, με έναν ρυθμό που δεν χρειάζεται φωνή για να ακουστεί.