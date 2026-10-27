Eurovision 2027: Αποχώρηση της Ολλανδίας λόγω Ισραήλ

Η Ολλανδία δεν θα συμμετάσχει στη Eurovision του 2027, βάζοντας τέλος στα σενάρια για την παρουσία της στον διαγωνισμό. Η απόφαση ανακοινώθηκε από τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό NPO, με φόντο τις αντιδράσεις για τη συμμετοχή του Ισραήλ.

«Είναι πολύ νωρίς για να συμμετάσχουμε στον διαγωνισμό του 2027», ανέφερε ο εκτελεστικός πρόεδρος της NPO, Γετ ντε Ράντιτζ. Η διοίκηση αναγνώρισε ότι η εξέλιξη θα απογοητεύσει πολλούς φίλους της Eurovision, ξεκαθάρισε όμως ότι ο διαγωνισμός θα μεταδοθεί από τα δημόσια κανάλια της χώρας.

Οι αντιδράσεις για το Ισραήλ

Η απόφαση συνδέεται με τις διαφωνίες που έχουν προκαλέσει ο πόλεμος στη Γάζα και η συμμετοχή του Ισραήλ. Το ζήτημα έχει οδηγήσει σε πιέσεις και μποϊκοτάζ από χώρες που αμφισβητούν τη συνέχιση της παρουσίας του ισραηλινού εκπροσώπου στον μουσικό διαγωνισμό.

Η ολλανδική στάση είχε περάσει από αρκετές αλλαγές τους προηγούμενους μήνες. Τον Αύγουστο, ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας AVROTROS είχε ανακοινώσει ότι δεν θα αναλάβει τη συμμετοχή της χώρας, υποστηρίζοντας ότι ο διαγωνισμός δεν μπορεί να θεωρηθεί ουδέτερος υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες.

Έναν μήνα αργότερα, η NPO είχε δηλώσει ότι θα αναλάβει τη σχετική ευθύνη. Η νέα απόφαση ανατρέπει εκείνον τον σχεδιασμό.

Ποιες άλλες χώρες αντιδρούν

Η Ολλανδία προστίθεται στη λίστα των χωρών που απομακρύνονται από τη Eurovision του 2027. Η Ιρλανδία έχει ήδη ανακοινώσει ότι δεν θα συμμετάσχει, ενώ στην Ισπανία έχει εκφραστεί δημόσια στήριξη σε ενδεχόμενο μποϊκοτάζ.

Από την πλευρά της, η Τσεχία αποσύρθηκε επικαλούμενη περιορισμούς στον προϋπολογισμό της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.

Ο επόμενος διαγωνισμός έχει προγραμματιστεί για τις 15 Μαΐου 2027, στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας. Οι αποφάσεις των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων διαμορφώνουν ήδη ένα διαφορετικό τοπίο για τη διοργάνωση.