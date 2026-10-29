Πετούσαν μπάζα σε οικόπεδο στο Αιγάλεω

Στα χέρια της αστυνομίας βρέθηκαν προχθές δύο 22χρονοι στην περιοχή του Αιγαλέου.

Ειδικότερα, οι δύο νεαροί κινούνταν με φορτηγό σε οικόπεδο στην περιοχή και πετούσαν στερεά απόβλητα, κυρίως μπάζα και 3 καπνοδόχους.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Αιγάλεω για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Οι δράστες συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Αιγάλεω, ενώ το φορτηγό όχημα κατασχέθηκε και βεβαιώθηκαν οι ανάλογες τροχονομικές παραβάσεις.

Η συγκεκριμένη σύλληψη αποτελεί μέρος των ελέγχων της Ομάδας Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της Γ.Α.Δ.Α., οι οποίοι θα συνεχιστούν για τη διαπίστωση παραβάσεων περιβαλλοντικής νομοθεσίας που προκαλούν ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος.