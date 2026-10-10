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Εντοπίστηκε ζωντανή στην θάλασσα η γυναίκα που έπεσε απο Κρουαζιερόπλοιο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
10/10/2026 07:57
Εντοπίστηκε ζωντανή στην θάλασσα η γυναίκα που έπεσε απο Κρουαζιερόπλοιο
Βρέθηκε ζωντανή η γυναίκα που έπεσε απο κρουαζιερόπλοιο INTIME

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια της 44χρονης  που έπεσε χθες το πρωί στη θάλασσα από κρουαζιερόπλοιο, νοτιοδυτικά της Ζακύνθου.

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Ο εντοπισμός της γυναίκας έγινε 70 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ζακύνθου από φορτηγό πλοίο που συμμετείχε στην έρευνα. Σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες των ναυτικών η γυναίκα έχει τις αισθήσεις της

Η γυναίκα μεταφέρεται στο λιμάνι του Κατάκολου.

 

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