Ενώπιον της ανακρίτριας οδηγούνται από τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου οι 15 συλληφθέντες για το κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια. Οι απολογίες αναμένεται να ολοκληρωθούν την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, μετά την προθεσμία που έλαβαν οι κατηγορούμενοι για την προετοιμασία της υπεράσπισής τους.

Η δικογραφία αφορά δίκτυο που φέρεται να αξιοποίησε οκτώ εταιρείες-«βιτρίνες», με διαχειριστές πρόσωπα που τοποθετήθηκαν ως αχυράνθρωποι. Μέσω των εταιρειών αυτών εκδόθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν δεκάδες εικονικά φορολογικά παραστατικά, ενώ κατατέθηκαν ανακριβείς δηλώσεις με στόχο την παράνομη λήψη επιστροφών φόρου.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι η ζημιά για το Ελληνικό Δημόσιο ανέρχεται σε 28 εκατομμύρια ευρώ. Το παράνομο οικονομικό όφελος των εμπλεκομένων υπολογίζεται σε 4,8 εκατομμύρια ευρώ.

Οι κατηγορίες σε βάρος των 15

Σε βάρος των συλληφθέντων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, φοροδιαφυγή, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Οκτώ από τις 15 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου. Μεταξύ των κατηγορουμένων βρίσκεται πρόσωπο που στο παρελθόν είχε κερδίσει μεγάλο χρηματικό ποσό σε τυχερό παιχνίδι, όμως στη συνέχεια βρέθηκε αντιμέτωπο με ανεργία και οικονομικές δυσκολίες.

Κατά τα στοιχεία της υπόθεσης, το συγκεκριμένο πρόσωπο φέρεται να στρατολογήθηκε για να εμφανιστεί ως διαχειριστής εταιρείας-«βιτρίνας». Οι συνήγοροι υπεράσπισης δηλώνουν ότι οι εντολείς τους απορρίπτουν τις κατηγορίες και υποστηρίζουν πως ορισμένοι αξιοποιήθηκαν χωρίς να γνωρίζουν την έκταση ή τον παράνομο χαρακτήρα της δραστηριότητας.

Το σύστημα με ΦΠΑ, ψευδείς δηλώσεις και επιστροφές φόρου

Η δικογραφία περιγράφει τρεις βασικούς άξονες στη λειτουργία του φερόμενου κυκλώματος: μη απόδοση ΦΠΑ, έκδοση και διακίνηση εικονικών τιμολογίων και υποβολή ψευδών ή ανακριβών φορολογικών δηλώσεων.

Οι εταιρείες που εξετάζονται εμφανίζονταν να καταγράφουν τζίρους εκατομμυρίων ευρώ μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Με πλαστά φορολογικά στοιχεία και εικονικές παρακρατήσεις, διεκδικούσαν επιστροφές φόρου που, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, δεν δικαιούνταν.

Καθοριστική φέρεται να ήταν η συμβολή λογιστών που υπέβαλλαν τις επίμαχες δηλώσεις. Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν τον ρόλο δύο διευθυντικών στελεχών τραπεζών, ενός στη Δυτική Ελλάδα και ενός στην Ανατολική Αττική, οι οποίοι φέρονται να διευκόλυναν την εκταμίευση επιστροφών φόρου και τη διακίνηση χρημάτων.

Κατά τα στοιχεία της έρευνας, οι δύο τραπεζικοί υπάλληλοι φέρονται να λάμβαναν αμοιβή 100.000 ευρώ, επιτρέποντας αναλήψεις μεγάλων ποσών χωρίς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και παραλείποντας ελέγχους σε εταιρικούς λογαριασμούς και συναλλαγές.

Οι εταιρείες των 3 εκατ. ευρώ και οι αναλήψεις 2,55 εκατ.

Χαρακτηριστική είναι περίπτωση εταιρείας στα βόρεια προάστια της Αττικής, η οποία ιδρύθηκε στα τέλη του 2024 και φέρεται, μέσα σε λίγες ημέρες, να εμφάνισε κύκλο εργασιών άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Με επίκληση ανύπαρκτης παρακράτησης φόρου, φέρεται να έλαβε παράνομα επιστροφή άνω των 600.000 ευρώ μέσω τραπεζικού υποκαταστήματος στην Ανατολική Αττική.

Άλλη εταιρεία, στα δυτικά προάστια της Αττικής, συστάθηκε στις 29 Δεκεμβρίου 2025. Το κατηγορητήριο αναφέρει ότι στις τρεις τελευταίες ημέρες εκείνου του έτους δήλωσε έσοδα άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ και έλαβε επιστροφή φόρου 673.000 ευρώ. Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ φέρονται να διαπίστωσαν ότι το ποσό πιστώθηκε στις 25 Μαΐου 2026.

Στις 27 Μαΐου, μέσα σε 41 λεπτά, έγιναν τέσσερις αναλήψεις συνολικού ύψους 2 εκατομμυρίων και 550 χιλιάδων ευρώ. Επιπλέον, στις 20 Μαρτίου κατατέθηκαν εννέα δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων σε διάστημα 16 λεπτών.

Τα μετρητά, σύμφωνα με τη δικογραφία, παραδίδονταν από τους αχυρανθρώπους στα πρόσωπα που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο στο κύκλωμα, με αντάλλαγμα αμοιβή.

«Ο ΕΧ μας πρότεινε τη συμμετοχή στη διαδικασία λήψης επιστροφών φόρου. Το ποσό που επρόκειτο να εκταμιευθεί, ήταν περίπου 680.000 έως 700.000 ευρώ ανά εταιρεία. Ως αντάλλαγμα μας υποσχέθηκε αμοιβή που κυμαινόταν από 30 έως 100.000 ευρώ»

Η κατάθεση της λογίστριας και οι κωδικοί Taxisnet

Κεντρικό στοιχείο της δικογραφίας αποτελεί η κατάθεση λογίστριας, η οποία υποστήριξε ότι ο σύντροφός της την πίεσε να αναλάβει την υποβολή δηλώσεων για συγκεκριμένες εταιρείες. Όπως κατέθεσε, τον Μάρτιο του 2026 της προσφέρθηκε αμοιβή περίπου 5.000 ευρώ για κάθε δήλωση.

Η λογίστρια ανέφερε ότι αρνήθηκε, επειδή αντιλήφθηκε πως επρόκειτο για απάτη εις βάρος του Δημοσίου. Κατά την κατάθεσή της, ο σύντροφός της επέμεινε, διαβεβαιώνοντάς την ότι οι επιστροφές φόρου θα εγκρίνονταν και θα καταβάλλονταν, επειδή στο κύκλωμα φέρονταν να συμμετέχουν τραπεζικά στελέχη.

Ακολούθησε, σύμφωνα με την ίδια, αίτημα για τους κωδικούς Taxisnet του συνεταίρου της, στο οποίο επίσης δεν συναίνεσε. Η λογίστρια περιέγραψε έντονη αντίδραση του συντρόφου της, η οποία την οδήγησε να εγκαταλείψει το σπίτι υπό φόβο για τη σωματική της ακεραιότητα.

Όταν επέστρεψε, όπως κατέθεσε, ο σύντροφός της την ενημέρωσε ότι οι δηλώσεις είχαν ήδη υποβληθεί χωρίς τη συμμετοχή της. Στη συνέχεια διαπίστωσε ότι από τον προσωπικό λογαριασμό της στο Viber είχαν σταλεί μηνύματα με τους κωδικούς Taxisnet του συνεταίρου της.

Η λογίστρια αρνήθηκε ότι έστειλε τα συγκεκριμένα μηνύματα και υποστήριξε ότι ο σύντροφός της είχε ελεύθερη πρόσβαση στον υπολογιστή της. Όταν του ζήτησε εξηγήσεις, εκείνος φέρεται να απέδωσε την ενέργειά του στο οικονομικό όφελος και σε χρέη προς τρίτους που επιδίωκε να εξοφλήσει.