Με προβλήματα στις συγκοινωνίες, ακυρώσεις ακτοπλοϊκών δρομολογίων και αλλαγές στη λειτουργία των σχολείων αναμένεται να κυλήσει η Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, λόγω της πανελλαδικής απεργίας εργαζομένων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Στην κινητοποίηση συμμετέχει η ΑΔΕΔΥ, με 24ωρη απεργία, ενώ συμμετοχή έχουν ανακοινώσει 28 Εργατικά Κέντρα και 13 Ομοσπονδίες. Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκονται οι αυξήσεις μισθών, η αντιμετώπιση της ακρίβειας και η ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών.

Πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς

Το Μετρό της Αθήνας αναμένεται να λειτουργήσει από τις 09:00 έως τις 18:00, καθώς οι εργαζόμενοι έχουν προγραμματίσει στάσεις εργασίας στην έναρξη και στο τέλος της βάρδιας.

Για λεωφορεία, τρόλεϊ, Ηλεκτρικό (ΗΣΑΠ) και τραμ αναμένονται οι οριστικές αποφάσεις των σωματείων.

Στην ακτοπλοΐα προβλέπονται σοβαρά προβλήματα, καθώς ναυτεργατικά σωματεία συμμετέχουν στην απεργία. Οι ταξιδιώτες θα πρέπει να ενημερωθούν εγκαίρως για πιθανές ακυρώσεις και αλλαγές δρομολογίων.

Τι θα γίνει με τα σχολεία

Τα σχολεία δεν κλείνουν υποχρεωτικά. Ωστόσο, η συμμετοχή εκπαιδευτικών στην κινητοποίηση ενδέχεται να προκαλέσει κενά στο ωρολόγιο πρόγραμμα ή ακυρώσεις μαθημάτων. Η ΟΛΜΕ συμμετέχει στην απεργία, διεκδικώντας αυξήσεις αποδοχών, προσλήψεις και ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης.

Συγκεντρώσεις σε περισσότερες από 60 πόλεις

Στην Αθήνα η κεντρική συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί στις 10:30 στα Προπύλαια, ενώ την ίδια ώρα θα πραγματοποιηθεί συλλαλητήριο στο Άγαλμα Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη. Συγκεντρώσεις έχουν ανακοινωθεί επίσης στον Πειραιά, την Πάτρα, το Ηράκλειο και δεκάδες άλλες πόλεις.