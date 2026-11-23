Βαθιά συγκίνηση προκαλεί η ανάρτηση της μητέρας του 19χρονου Μάριου από το Αγρίνιο, με αφορμή την ονομαστική του εορτή, έναν χρόνο μετά τη σωτήρια μεταμόσχευση ήπατος στην οποία υποβλήθηκε στο Τορίνο.

Η μέρα αυτή, που πέρυσι ήταν συνυφασμένη με την αγωνία, τον φόβο και τον πόνο —καθώς ο νεαρός έδινε μάχη διασωληνωμένος στην εντατική— έχει δώσει πλέον τη θέση της στη χαρά και την ευγνωμοσύνη, με τον Μάριο να γιορτάζει υγιής στο σπίτι του, περιτριγυρισμένος από τα αγαπημένα του πρόσωπα.