Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από το περασμένο Σάββατο το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο φέρνει σημαντικές τροποποιήσεις στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Στόχος των νέων μέτρων είναι η αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας και η προστασία της ανθρώπινης ζωής, συνδυάζοντας την αυστηρή επιτήρηση με τη διαφάνεια, την αναλογικότητα των ποινών και τη σωστή εκπαίδευση.

Αναβάθμιση και έλεγχος στις πρακτικές εξετάσεις

Η διαδικασία απόκτησης διπλώματος αυτοκινήτου εκσυγχρονίζεται, καθώς η πρακτική εξέταση θα βιντεοσκοπείται υποχρεωτικά μέσω του tablet του εξεταστή και μιας φορητής κάμερας 360 μοιρών, η οποία θα καταγράφει τα πετάλια και τη θέση του εκπαιδευτή.

Η ταυτοποίηση εξεταστή, οχήματος και υποψηφίου θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω QR code, ενώ συστήματα τεχνητής νοημοσύνης θα επιβεβαιώνουν αυτόματα τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία των καμερών. Το οπτικοακουστικό υλικό θα διατηρείται για έως και 6 μήνες για λόγους ελέγχου. Επιπλέον, δημιουργείται ηλεκτρονικό μητρώο εκπαιδευτικών οχημάτων και αυστηροποιούνται οι ποινές σε περιπτώσεις πλαστοπροσωπίας ή εξαπάτησης κατά τη διάρκεια των θεωρητικών ή πρακτικών εξετάσεων.

Ειδικοί κανόνες για νέους οδηγούς και ισχυρά αυτοκίνητα

Όσοι αποκτούν νέο δίπλωμα οδήγησης υποχρεούνται για τον πρώτο χρόνο να φέρουν ειδικό διακριτικό σήμα στο όχημά τους. Παράλληλα, μπαίνει «κόφτης» στην οδήγηση οχημάτων υψηλού κυβισμού και ιπποδύναμης (άνω των 340 ίππων), καθώς για να βρεθεί κάποιος πίσω από το τιμόνι τους θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 22 ετών και να κατέχει το σχετικό δίπλωμα για 3 ολόκληρα χρόνια.

Εξορθολογισμός ποινών για έλλειψη κατηγορίας διπλώματος και παράνομη στάθμευση

Αλλάζει το πλαίσιο για όσους οδηγούν όχημα χωρίς να διαθέτουν την αντίστοιχη επέκταση κατηγορίας στο δίπλωμά τους. Αν και το χρηματικό πρόστιμο παραμένει, η αφαίρεση της άδειας μειώνεται από έναν χρόνο σε έναν μήνα, με την προϋπόθεση ο οδηγός να αποκτήσει τη σωστή κατηγορία. Μετά το πέρας 30 ημερών από την παράβαση, ο οδηγός μπορεί να δώσει εξετάσεις (θεωρητικές και πρακτικές) για την επέκταση του διπλώματος και, εφόσον επιτύχει, η ετήσια αφαίρεση ακυρώνεται αυτόματα και το δίπλωμα επιστρέφεται.

Η ρύθμιση αυτή θα ισχύει και αναδρομικά, εφόσον έχει περάσει ο πρώτος μήνας από τη βεβαίωση της παράβασης.

Αλλαγές έρχονται και στις ήπιες παραβάσεις στάθμευσης (κατηγορία Ε1-Β), όπως η στάθμευση σε νησίδες, σε θέσεις φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων ή όπου απαγορεύεται από πινακίδες (π.χ. P-40). Σε αυτές τις περιπτώσεις καταργείται η 10ήμερη αφαίρεση διπλώματος και επιβάλλεται μόνο διπλάσιο χρηματικό πρόστιμο, ύψους 60 ευρώ.

Αντίθετα, οι αυστηρές ποινές παραμένουν αμετάβλητες για τις αντικοινωνικές παραβάσεις (ράμπες ΑμεΑ, πεζοδρόμια, διαβάσεις, λεωφορειολωρίδες). Αν διαπιστωθούν πολλαπλές παραβάσεις στάθμευσης ταυτόχρονα, θα βεβαιώνεται μόνο η βαρύτερη, ενώ αν το όχημα παραμείνει παράνομα σταθμευμένο για πάνω από τρεις ώρες, θα κόβεται νέα κλήση.

Πινακίδες κυκλοφορίας, ΛΕΑ και όρια ταχύτητας

Τσουχτερά πρόστιμα ύψους 2.000 ευρώ και επιτόπου αφαίρεση διπλώματος για 60 ημέρες προβλέπονται για όσους κυκλοφορούν με καλυμμένες, αλλοιωμένες ή μη ευκρινείς πινακίδες (ακόμη και αν το πρόβλημα αφορά μόνο τη μία πινακίδα), ώστε να μην είναι δυνατός ο εντοπισμός τους από τις κάμερες.

Επιπλέον, επιτρέπεται πλέον στα οχήματα οδικής βοήθειας να κινούνται στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ) για την αντιμετώπιση συμβάντων, ενώ θεσπίζεται παράβαση για τη μεταφορά υπεράριθμων επιβατών από λεωφορεία.

Τέλος, αποσαφηνίζονται τα όρια ταχύτητας εντός κατοικημένων περιοχών:

Όριο 30 χλμ./ώρα: Ισχύει σε μονόδρομους μίας λωρίδας και σε δρόμους διπλής κατεύθυνσης με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση, εφόσον δεν υπάρχει διαχωριστική νησίδα.

Όριο 50 χλμ./ώρα: Ισχύει σε μονόδρομους με δύο ή περισσότερες διαγραμμισμένες λωρίδες, καθώς και σε δρόμους διπλής κατεύθυνσης που διαθέτουν είτε δύο τουλάχιστον λωρίδες ανά κατεύθυνση είτε διαχωριστική νησίδα.